Армия России вплотную подошла к Купянску Харьковской области (КАРТА)

Российские войска очень близко по всей линии фронта — и с севера, и с юга, и постоянно обстреливают город из всех видов вооружения, заявил начальник Купянской военной администрации Андрей Беседин в эфире украинского ТВ.
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