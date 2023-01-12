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Пиоли о 0:1 от «Торино» в большинстве: «Милан» должен был выжать максимум, но пропустил после контратаки»

Стефано Пиоли оценил поражение «Милана» от «Торино» (0:1 доп. вр.) в 1/8 финала Кубка Италии. С 70-й минуты «россонери» играли в большинстве после удаления защитника туринцев Коффи Джиджи.

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