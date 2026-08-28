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Альберт Манфред начал научную деятельность в Иваново

Альберт Манфред начал научную деятельность в Иваново

Доктор исторических наук, франковед, специалист по Великой французской революции. Автор фундаментальных трудов о Наполеоне, Марате и Робеспьере, Альберт Манфред прошёл путь, полный не только научных свершений, но и суровых испытаний, выпавших на долю его поколения.

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