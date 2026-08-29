Правительство России ввело особые правила газоснабжения для приграничных областей. Правила для Курской, Белгородской и Брянской областей предусматривают дополнительные гарантии для потребителей при просрочке платежей, сообщил губернатор Курской области А.
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