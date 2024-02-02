Театр абсурда
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Театр абсурда

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Правнучку Чкалова на картошку бы. Призывает ядерной бомбой по Москве

Правнучку Чкалова на картошку бы. Призывает ядерной бомбой по Москве

mastodont Героям довольно отдали дани, теперь поговорим о… ну о чём поговорим, о том поговорим.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Много с детства читал о летчиках... Ни одного подвига Чкалова не отложилось.  Набрал в инете &quot;Подвиги В. Чкалова&quot;... - один подвиг- летал в Ванкувер (по прямой как от Москвы до Анталии). Летал под мостом - это тоже сомнительный подвиг... Внимательно всмотрелся в его фото и фото правнучки - ОДНО ЛИЦО!
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