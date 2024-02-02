mastodont Героям довольно отдали дани, теперь поговорим о… ну о чём поговорим, о том поговорим.
Правнучку Чкалова на картошку бы. Призывает ядерной бомбой по Москве
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
Много с детства читал о летчиках... Ни одного подвига Чкалова не отложилось. Набрал в инете "Подвиги В. Чкалова"... - один подвиг- летал в Ванкувер (по прямой как от Москвы до Анталии). Летал под мостом - это тоже сомнительный подвиг... Внимательно всмотрелся в его фото и фото правнучки - ОДНО ЛИЦО!
Ответить
12 час.
Свежие комментарии