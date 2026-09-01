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Аргументы недели

99 121 подписчик

Как победить наркоманию?

Как победить наркоманию?

Наркомания. Страшное слово. Наркоманы представляют серьёзную опасность для общества. Но почему у нас практически нет ответственности за употребление наркотических веществ? За распространение есть.

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