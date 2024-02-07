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В ВГТРК сообщили, что видеохостинг закрыл доступ как минимум к 19 каналам региональных филиалов телекомпании

В ВГТРК сообщили, что видеохостинг закрыл доступ как минимум к 19 каналам региональных филиалов телекомпании

Блокировка видеохостингом YouTube региональных каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) говорит об очередной попытке подавления инакомыслия в Соединенных Штатах.

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