Журналист Авва: Прибалтика не способна организовать массовую эвакуацию населения

Литва, Латвия и Эстония совместно с Польшей готовят план действий во время эвакуации населения. Все это делается на фоне распространения мифа о российской угрозе, однако ирония состоит в том, что все знают о неспособности Прибалтики организовать массовую эвакуацию – даже передвижение 500 местных жителей из одного города в другой в пределах одной республики будет проблематичным.