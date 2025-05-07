Литва, Латвия и Эстония совместно с Польшей готовят план действий во время эвакуации населения. Все это делается на фоне распространения мифа о российской угрозе, однако ирония состоит в том, что все знают о неспособности Прибалтики организовать массовую эвакуацию – даже передвижение 500 местных жителей из одного города в другой в пределах одной республики будет проблематичным.
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