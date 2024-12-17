Разбираемся в тонкостях правильного употребления вина.

"Вы пили не то вино" - такой вывод однозначно делают винные эксперты. Более того, даже самые ярые ценители этого напитка допускают типичные ошибки, даже не осознавая, что в результате упускают всю широту его вкусов и ароматов.
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