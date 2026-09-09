АвтоВАЗ увеличит производство на 30% в следующем году

В сентябре ловля карася становится более сложной: рыба клюет осторожно. Опытные рыбаки советуют забрасывать снасть в места с водной растительностью или на перепадах глубин.
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