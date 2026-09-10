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Регионы России

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Даниил Воробьёв требует алименты на дочь от бывшей возлюбленной

Даниил Воробьёв требует алименты на дочь от бывшей возлюбленной

Сообщается, что Воробьёв уехал в отпуск с дочерью, оставив дома телефон, в котором его бывшая обнаружила личные переписки, что стало для неё шоком.

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