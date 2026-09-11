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Watch: 'Overwhelmed' squirrel rescued from stands at OSU game

Police responded to the football stadium at Ohio State University to rescue a squirrel that wandered into the stands and became "overwhelmed.

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