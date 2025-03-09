Депутат ГД Ивлев поговоркой ответил на угрозы Киева ударить по Крымскому мосту

Главнокомандующий военно-морских сил (ВМС) Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью газете Guardian заявил, что Киев намерен предпринять третью попытку разрушить Крымский мост через Керченский пролив.
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