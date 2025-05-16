Россия ударила там, где не ждали: внезапная атака на новом участке Сумского направления

ВС РФ вошли в Сумскую область со стороны Мирополья после провала авантюры ВСУ под Белгородом.Вооружённые силы России внезапно активизировались на новом участке фронта, начав наступление в Сумской области Украины.
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