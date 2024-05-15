Залп из-под воды: начало ядерного Апокалипсиса или его логичное завершение?

Сегодня такое время, когда рушатся военные доктрины одна за другой и вчерашнее грозное на поле боя оружие становится чем-то уязвимым и даже беспомощным перед изменениями, которые несет военно-технический прогресс.
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