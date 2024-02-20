15 самых красивых мест Японии

Если вы когда-нибудь бывали в Японии, то наверняка уже знаете, насколько это удивительная страна. А тем, кто только планирует посетить страну восходящего солнца, можно позавидовать – их ждет масса незабываемых впечатлений.
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