Серийный внедорожник Tank 700: V6 и новая платформа

Серийный внедорожник Tank 700: V6 и новая платформаПервый опытный образец внедорожника Tank 700 был показан еще два с половиной года назад, и только сейчас компания Great Wall представила серийную версию.
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