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Стало известно о массовой утечке данных водителей Volkswagen

Стало известно о массовой утечке данных водителей Volkswagen

Данные около 800 тысяч владельцев электромобилей в Европе, в частности в Германии, а также в других странах мира в течение нескольких месяцев находились в открытом доступе из-за ошибки компании-разработчика программного обеспечения (ПО) Cariad, являющейся «дочкой» германского автоконцерна Volkswagen.

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