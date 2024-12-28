Стало известно о массовой утечке данных водителей Volkswagen

Данные около 800 тысяч владельцев электромобилей в Европе, в частности в Германии, а также в других странах мира в течение нескольких месяцев находились в открытом доступе из-за ошибки компании-разработчика программного обеспечения (ПО) Cariad, являющейся «дочкой» германского автоконцерна Volkswagen.