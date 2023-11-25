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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Токкет о решении оставить Кузьменко в запасе: «Он так сильно хочет забить, что забывает о других аспектах игры»

Форвард «Ванкувера» остался в запасе и не сыграл с «Кракеном» (5:1) по решению тренера. На счету 27-летнего россиянина 14 (3+11) очков в 19 играх сезона при среднем времени на льду 15:28.

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