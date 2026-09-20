Памфилова сообщила, что во время атаки БПЛА в Подмосковье пострадала член избиркома

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель подмосковной участковой избирательной комиссии Наталья Санахина пострадала при массированной вражеской атаке дронами, но утром продолжила работу в штатном режиме, несмотря на ранения.
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