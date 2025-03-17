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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наместников сделал 2 передачи в матче с «Сиэтлом». У него 33 очка и «+21» в 64 играх в сезоне

Форвард «Виннипега» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (3:2 ОТ). На счету 32-летнего россиянина стало 33 (11+22) очка в текущем сезоне при полезности «+21».

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