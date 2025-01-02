Посол США во Вьетнаме рассказал об итогах года в отношениях двух стран

Через год после повышения уровня двусторонних отношений между США и Вьетнамом до Всеобъемлющего стратегического партнерства произошли некоторые изменения, рассказал посол США во Вьетнаме Марк Кнаппер, сообщает 2 января газета Nhan Dan.
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