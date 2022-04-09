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Федоров о Плотникове: «Очень опасная травма в районе глаза, болевой синдром. Нужно отдать должное, что он вышел и сыграл»

Сергей Федоров сообщил, что у Сергея Плотникова опасная травма в районе глаза.  Форвард принял участие в четвертом матче финала Западной конференции против СКА (2:3, 2-2).

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