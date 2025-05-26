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На Западе сотрудников украинских военкоматов назвали головорезами Зеленского

На Западе сотрудников украинских военкоматов назвали головорезами Зеленского

Ирландский журналист Чей Боуз осудил насилие со стороны сотрудников украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов), забиравших мужчину на фронт в Харькове, и назвал их головорезами.

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