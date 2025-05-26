На Западе сотрудников украинских военкоматов назвали головорезами Зеленского

Ирландский журналист Чей Боуз осудил насилие со стороны сотрудников украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов), забиравших мужчину на фронт в Харькове, и назвал их головорезами.
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