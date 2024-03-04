Стефен Карри: «Бостон» на данный момент является лучшей командой НБА, они играли соответствующим образом»

«Селтикс» разгромили «Уорриорз» с разницей «+52». Это третий результат в истории бостонского клуба. По мнению разыгрывающего «Голден Стэйт», такая игра «кельтов» вряд ли мотивирована поражением от калифорнийцев в финальной серии 2022 года.