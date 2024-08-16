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Районная неделя

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В кинотеатре на Ленинградском шоссе пройдут показы Московской недели кино

Первая Московская международная неделя кино (ММНК) пройдет в столице с 23 по 28 августа. Как сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы, в программе — более 70 фильмов из Индии, Китая, Ирана и других стран, а также свыше 40 российских кино- и анимационных проектов.

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