В кинотеатре на Ленинградском шоссе пройдут показы Московской недели кино

Первая Московская международная неделя кино (ММНК) пройдет в столице с 23 по 28 августа. Как сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы, в программе — более 70 фильмов из Индии, Китая, Ирана и других стран, а также свыше 40 российских кино- и анимационных проектов.