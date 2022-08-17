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Власти Крыма назвали бреднями заявления Киева по Крымскому мосту

Власти Крыма назвали бреднями заявления Киева по Крымскому мосту

wikipedia.org / Rosavtodor.ru / CC BY 4.0 Заявления советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Крымский мост якобы должен быть уничтожен, являются не первыми и не последними фантастическими бреднями киевских властей.

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