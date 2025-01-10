Предательство жены, болезнь сына, ребёнок из детдома, «Ленком». Куда пропал и чем теперь занимается актер театра и кино — Виктор Раков?

Оглавление Как все начиналось? Творческая карьера Любовь к кинематографу и преданность театру Показать ещё Приветствуем! Яндекс-картинки Виктор Раков — Народный артист России, остается одной из самых известных личностей в отечественном кино и театре.
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