Пожар в коттедже в Красноглинском районе Самары: пострадали три человека, причины пожара устанавливаются

Вчера, 5 июня, в Красноглинском районе Самары произошел крупный пожар в коттедже. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров, но благодаря усилиям 20 пожарных и четырех единиц техники инцидент был быстро локализован.
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