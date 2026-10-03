Геленджик бьет рекорды: курорт уже принял почти 4 миллиона гостей

Геленджик сохраняет высокий туристический спрос и остается одним из самых популярных курортов Краснодарского края.
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