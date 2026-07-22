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Внучка бандеровца и канадский дипломат отчитала иноагента Каспарова за «имперское» поведение

Внучка бандеровца и канадский дипломат отчитала иноагента Каспарова за «имперское» поведение

Западу пора начать перестать воспринимать Россию как империю. Об этом в эфире видеоблога «Характер» заявила до недавнего времени посол Канады на Украине Наталья Цмоць, внучка бандеровского функционера, ликвидированного в 1944 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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