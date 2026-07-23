В Киеве протестующие потребовали уволить нового министра по делам ветеранов

В Киеве участники протеста выдвинули требования, которые включают не только возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны Украины, но и отставку Виталия Кима, недавно назначенного главой Министерства по делам ветеранов, передает издание «Общественное».
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