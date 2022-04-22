Фонтанка

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В Петербурге идеальный день для прогулок. А в выходные погода испортится

В Петербурге идеальный день для прогулок. А в выходные погода испортится

Антициклон в Петербурге пока сохраняет солнечную и очень тёплую погоду. А в субботу и воскресенье станет чуть холоднее, возможны дожди.

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