Котов упустил подачу на матч и проиграл Бергсу в первом круге US Open

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Павел Котов уступил Зизу Бергсу в первом круге US Open – 2:6, 6:4, 2:6, 6:3, 6:7(7-10). В решающем сете Котов сначала вел с брейком, но упустил его.