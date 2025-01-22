Русский самородок отомстил за друга в Америке! На Шестеркина напали, он полез драться, а Панарин ответил голом

Матч на ноль и великолепный гол– что еще нужно для победы?«Синерубашечники» вернулись домой после неудачного визита в Монреаль, где потерпели поражение со счетом 4:5 ОТ, но завоеванное очко в матче с «Канадиенс» имело большое значение.