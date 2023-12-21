Женщина и два ребенка погибли при пожаре в Ростовской области

Частный жилой дом полностью сгорел в одном из населенных пунктов Ростовской области. В результате происшествия погибли женщина и два ребенка трех и шести лет, заявили представители МЧС России в Telegram-канале.
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