Гран-при России. «Рапсодия льда». КМС. Добромир Воронов, Артем Федотов, Колесников, Семков, Андреянов, Халиуллин выступят с короткими программами

Гран-при России среди юниоров 3-й этап, «Рапсодия льда» Москва Юниоры, короткая программа Начало – 19:05 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
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