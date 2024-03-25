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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конор Макгрегор: «Хабиб тренировался с медведями. Они удобнее горилл»

«Кого я выберу в соперники, если мне предложат медведя и гориллу? Медведь удобнее. Я дрался с Хабибом Нурмагомедовым, который тогда тренировался с медведями.

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