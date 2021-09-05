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Сборная России на Паралимпиаде заняла четвертое место

Сборная России на Паралимпиаде заняла четвертое место

Российская команда на Паралимпийских играх в Токио заняла четвертое место в общем медальном зачете. 5 сентября женская сборная США стала победителем паралимпийского турнира по волейболу, для американских атлетов эта золотая медаль стала 36-й.

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