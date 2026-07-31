Грушко: европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают

Европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя предстоящие совместные ядерные учения Франции и Германии, его слова приводит РИА Новости.
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