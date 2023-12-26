Участник боёв за Марьинку раскрыл детали своего разговора с Путиным

Отличившийся в боях за Марьинку Александр Трошин назвал беседу с президентом большой честьюКомандир танкового батальона Александр Трошин поделился с журналистами деталями своего разговора с Владимиром Путиным.
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