Почему Киев так срочно захотел мира с Россией

Надежда

Зелёный снова влил в уши своему эксцентричному хозяину про бессметные богатства вкрайины, которые достанутся ему. Конечно, если он не станет давить на собрата-шоумена, а заставит Путина пойти на "перемирие". Видимо, забыла зеленая масса, что бывшими разведчики не бывают и что скакать на граблях-это прерогатива чубатых)