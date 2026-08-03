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Несекретные материалы

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Почему Киев так срочно захотел мира с Россией

Почему Киев так срочно захотел мира с Россией

Советник главы киевского режима Михаил Подоляк сегодня заявил, что Украина готова к перемирию в воздухе, прекращению ударов по энергетической инфраструктуре, заморозке войны по линии фронта и началу сложных переговоров.

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Комментарии
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Евгений Благородный
Только полная капитуляция.
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1 м.
Александр
В 45м Германия полностью капитулировала. Внуки принявших капитуляцию опять разгребают это коричневое дерьмо.
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1 м.
Надежда
Зелёный снова влил в уши своему эксцентричному хозяину про бессметные богатства вкрайины, которые достанутся ему. Конечно, если он не станет давить на собрата-шоумена, а заставит Путина пойти на &quot;перемирие&quot;. Видимо, забыла зеленая масса, что бывшими разведчики не бывают и что скакать на граблях-это прерогатива чубатых)
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1 м.