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Крымское информационное агентство

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Тяжелобольные крымчане могут рассчитывать на бесплатную помощь сиделки

Тяжелобольные крымчане могут рассчитывать на бесплатную помощь сиделки

В Симферополе на дому соцработники обслуживают сегодня 1 900 человек. Социальный работник, как правило, выполняет внешнюю помощь: может сходить в магазин, аптеку, оплатить коммуналку, убрать в комнате, отсидеть в очереди и взять бесплатный рецепт у врача, рассказала «Крымской газете» заместитель директора ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.

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