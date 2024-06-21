Тяжелобольные крымчане могут рассчитывать на бесплатную помощь сиделки

В Симферополе на дому соцработники обслуживают сегодня 1 900 человек. Социальный работник, как правило, выполняет внешнюю помощь: может сходить в магазин, аптеку, оплатить коммуналку, убрать в комнате, отсидеть в очереди и взять бесплатный рецепт у врача, рассказала «Крымской газете» заместитель директора ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.