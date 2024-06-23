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В столице пройдет AdIndex City Conference. 26 июня в Loft Hall

В столице пройдет AdIndex City Conference. 26 июня в Loft Hall

На мероприятии AdIndex City Conference встретятся профессионалы индустрии рекламы, маркетинга и PR, а концепция конференции в этом году — «Автостопом по рекламной галактике»Словно Артур Дент и его друзья, маркетологи будут бороздить просторы Рекламной Вселенной в поиске ответа на Главный вопрос — в конце контентной программы лучшие умы российской рекламы раскроют значение и влияние на рост KPI загадочного числа 42.

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