Страна и люди
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Страна и люди

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Россия вернула с Запада активы на триллионы рублей

Россия вернула с Запада активы на триллионы рублей

Сотни компаний, еще не так давно зарегистрированных на Западе, вернулись домой – в Россию. Этот процесс ускорился за последние месяцы – после вступления в силу новых законов, облегчающих переезд российского капитала на родину.

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