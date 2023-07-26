Рейды правоохранителей в Котельниах и Дзержинском обернулись скандалом Вера Жердева Фото: Артем Геодакян/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Сергей Гончаров В подмосковных Котельниках, а также в соседнем Дзержинском обострился конфликт вокруг мусульманской общины.
Проблемы с мигрантами: Молельный дом все грехи спишет?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Кауфман
Полиция - это государство, власть. Любое неподчинение полиции должно жестоко караться. А уж потом жалуйтесь, ваше право.
Ответить
1 час.
Владимир Соловьев
Порядок с выдачей разрешительных документов таджикам и контроль за их пребыванием в России, надо наводить прежде в системе МВД: здесь образовалась просто чёрная дыра в системе входа в Россию и прибывание в ней и сплошная коррупция. В разговоре с приезжими они это подтверждают сами.
Ответить
1 час.
Александр Раевский
Религиозными должны считаться только те объекты, которые ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ в установленном порядке и с обязательного согласия местных жителей!!! В противном случае это обычные помещения, на котоорые все нормы связанные с ущемлением прав верующих, не должны распространяться!!! Это обысное помещение и не более того!!! А если кто-то считет иное пусть обращается в суд!!!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии