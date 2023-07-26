Проблемы с мигрантами: Молельный дом все грехи спишет?

Сергей Кауфман Полиция - это государство, власть. Любое неподчинение полиции должно жестоко караться. А уж потом жалуйтесь, ваше право.

Владимир Соловьев Порядок с выдачей разрешительных документов таджикам и контроль за их пребыванием в России, надо наводить прежде в системе МВД: здесь образовалась просто чёрная дыра в системе входа в Россию и прибывание в ней и сплошная коррупция. В разговоре с приезжими они это подтверждают сами.