Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия в вопросе Украины вела себя вполне адекватно. По его словам, основные трудности с завершением конфликта связаны с позицией Владимира Зеленского.
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