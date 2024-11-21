Спикер Джонсон запретил политику-трансгендеру Макбрайд посещать женские туалеты

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что трансгендеры не будут допущены в туалеты в Капитолии и других зданиях Палаты представителей, которые не соответствуют их полу, определенному по рождению.
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