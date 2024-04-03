Ротенберг о составе сборной России: «Вызвали хоккеистов, которые способны играть в агрессивный хоккей в высоком темпе на протяжении всего матча»

«Начинаем подготовку к предстоящему турне сборной России в мае. В команду вызвали игроков, которые обладают универсальными игровыми навыками и способны играть в агрессивный хоккей в высоком темпе на протяжении всего матча, за счет навязывания борьбы сопернику на всех участках льда, быстро переходить в атаку с места отбора шайбы, агрессивно действовать перед воротами соперника.