Ротенберг о составе сборной России: «Вызвали хоккеистов, которые способны играть в агрессивный хоккей в высоком темпе на протяжении всего матча»

«Начинаем подготовку к предстоящему турне сборной России в мае. В команду вызвали игроков, которые обладают универсальными игровыми навыками и способны играть в агрессивный хоккей в высоком темпе на протяжении всего матча, за счет навязывания борьбы сопернику на всех участках льда, быстро переходить в атаку с места отбора шайбы, агрессивно действовать перед воротами соперника.
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