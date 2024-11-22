На дне Балтики перерезали кабели связи, под подозрением россиянин. «Это диверсия»

Bild: капитаном корабля, повредившего кабели в Балтийском море, оказался россиянин Датские военные суда задержали китайский корабль Yi Peng 3, проходивший рядом с поврежденными кабелями в Балтийском море.
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